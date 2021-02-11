NBA季後賽｜快艇缺利安納照破爵士 CP3疑染疫無限期避戰 太陽西決蒙陰霾 (20:01)

利安納上仗末段因觸傷右膝十字韌帶退下火線，至今傷勢未明。會方今於賽前證實他需無限期休戰，未有復出日期。快艇在這名頭號球星缺陣下，有保羅佐治、馬吉斯摩里斯及列治積遜合轟84分，作客以119：111擊敗爵士，拿下關鍵勝仗，場數領先3：2。兩軍勝方晉級西岸決賽後，對手將是太陽，據多間美媒消息，星將「CP3」基斯保羅因防疫原因，目前正被隔離，惟聯盟未證實他是否染疫，亦未知能否趕及在西決展開時復出。聯盟今晨則證實有一名球員確診，與一人有密切接觸，但未公布二人身分。

東岸方面，頭號種子費城76人雖有球星安必特及薛夫居里合轟73分，惟前者末段疑因左膝有傷表現大幅下滑，終在曾領先26分下，主場以106：109反負阿特蘭大鷹隊，場數落後2：3。

另外，聯盟公布夏洛特黃蜂控衛拿美路波爾，獲選為年度最佳新人，這名19歲新星今季以選秀探花姿態，加盟「波神」米高佐敦旗下的黃蜂，季初極速上位擔任正選，常規賽場均貢獻15.7分、5.9個籃板及6.1次助攻，惟球隊今屆終在附加賽出局，無緣季後賽。

新奧爾良塘鵝及華盛頓巫師則分別解僱主帥史坦雲根迪及布克斯，而達拉斯獨行俠宣布籃球營運主席兼總經理當尼尼爾遜離任，結束雙方24年合作關係，58歲的他是該會昔日名帥尼爾遜的兒子，1998年隨父親一同加盟，並在對方退休後接手營運事務至今。

40歲西班牙籍名將加素爾則在今晨助巴塞隆拿奪得西甲冠軍，是他相隔20年再為母會奪冠。

其他報道：歐國盃｜意大利先闖16強 鬥威爾斯成爭首名關鍵 文仙尼促勿為走線失準

其他報道：西甲｜拉莫斯今告別皇馬 求續約兩年不果 哥迪奧拿勢為曼城搶人