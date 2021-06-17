歐國盃｜艾歷臣安裝心臟起搏器 能防心臟驟停 卡積亞稱為他而戰 (21:20)

丹麥vs.比利時 now616/618台 周五凌晨00：00直播

摩頓保臣在聲明中稱，艾歷臣接受不同心臟檢查後，為防止再因心律紊亂導致心臟驟停，決定為他安裝一個植入式心臟復律除顫器（Implantable Cardioverter Defibrillator；簡稱ICD）。ICD是一種小型的電子裝置起搏器，可以通過釋放震動來恢復正常的心律，能防止致命的心臟驟停。保臣又說：「艾歷臣已接受這解決方案，這個計劃也得到國內外專家的證實，他們都建議採用同樣的治療方法。」

另外，艾歷臣出事當日，首個趕到為他急救的德國籍醫生基尼菲特透露：「大約30秒後，他張開眼睛，我可以直接跟他對話：『你回來了嗎？』他回應：『該死的，我只有29歲。』」這令基尼菲特即時知道，艾歷臣的腦部沒有受損。

丹麥隊周五凌晨對比利時隊，隊長卡積亞則說：「現在唯一最重要的事情是艾歷臣無恙。我們將對比利時隊時，當步入球場時，我們會掛念他，會為他和整個丹麥而戰。」另外，比利時中場奇雲迪布尼據報此役可復出，但料正選上陣機會不大。他在歐聯決戰車路士期間，面部被敵衛魯迪格撞至兩處骨折，早前做過小手術。

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