西甲｜拉莫斯披露離隊細節 稱未知皇馬續約限期 拒永別盼回來 (22:35)

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沙治奧拉莫斯在當地時間今日中午，與皇馬會長皮里斯等出席記者會，並先觀看這名隊長領軍片段。皮里斯其後發言，稱對拉莫斯的貢獻感到自豪，感謝對方捍衛皇馬球衣價值，領軍戰至最後一刻。領軍四奪歐聯及五奪西甲冠軍的拉莫斯，在連同西班牙盃等獎盃的襯托下發表講話，一度感觸流淚，稱離隊是「一個美好時代的終結」，向所有球迷致謝，但強調「這並非永別，因為我將會回來」。

被問及離隊原因時，拉莫斯稱從未想過離開班拿貝，並承認球會曾商討續約1年及減薪，但自己屬意續約兩年，又稱薪金並非離隊原因。他表示其後決定接受球會的續約方案，但從未知悉條款具有限期，對此感到驚訝，因此最終只能分道揚鑣。被指貪婪的拉莫斯籲批評者看清事實，又否認與會長皮里斯不和，稱與對方關係如同父子，並舉例「即使在家中也有不和的時候」。談及下一站時，拉莫斯稱暫不考慮重返西維爾，又拒絕加盟巴塞隆拿，直言「地上最強」難與皇馬比較。

正隨法國隊出戰歐洲國家盃的賓施馬，在社交網發文，稱與拉莫斯如兄弟一樣，祝願對方一切順利。

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