意乙｜43歲保方相隔20年回巢帕爾馬 宣傳片返主場宣布「回來了」 (19:12)

上月宣布約滿離祖雲達斯的意大利前國腳保方，今日（17日）落實重返母會帕爾馬，是這名43歲門將相隔20年回歸，下季隨隊出戰意乙。這名一代門神在球會發布的宣傳片中粉墨登場，穿上一身黑衣重返泰迪尼球場，並向球迷宣布「我回來了」。
43歲的保方在1995至2001年效力帕爾馬，其後與隊友杜林獲祖雲達斯收購，並曾轉戰法甲加盟巴黎聖日耳門。保方在2019年重返祖雲達斯，但已非必然正選，至上月宣布約滿離隊。這名獲土超及巴甲等球會青睞的43歲名將，最終選擇回巢帕爾馬，是繼2006/07年球季祖雲達斯被罰降班後，職業生涯第2次出戰意乙。
據報保方與帕爾馬簽約1年，他在球會宣傳片中登場，以鐵鏟挖起埋藏在龍門草地下的寶盒，內有保方的舊照及一件超人戰衣，象徵他在母會的地位。保方最後脫下頭套，向鏡頭說「我回來了」。
而在上月離拿玻里後接掌費倫天拿的加度素，突然宣布解約，令紫百合相隔僅兩周再度易帥，《米蘭體育報》稱加度素與班主高美素就轉會政策出現分歧，成分手導火線。另外，帶領安玻里重返意甲的主帥迪安尼斯，落實離隊接掌薩斯索羅。
He is back where he belongs.
He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
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