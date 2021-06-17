意乙｜43歲保方相隔20年回巢帕爾馬 宣傳片返主場宣布「回來了」 (19:12)

43歲的保方在1995至2001年效力帕爾馬，其後與隊友杜林獲祖雲達斯收購，並曾轉戰法甲加盟巴黎聖日耳門。保方在2019年重返祖雲達斯，但已非必然正選，至上月宣布約滿離隊。這名獲土超及巴甲等球會青睞的43歲名將，最終選擇回巢帕爾馬，是繼2006/07年球季祖雲達斯被罰降班後，職業生涯第2次出戰意乙。

據報保方與帕爾馬簽約1年，他在球會宣傳片中登場，以鐵鏟挖起埋藏在龍門草地下的寶盒，內有保方的舊照及一件超人戰衣，象徵他在母會的地位。保方最後脫下頭套，向鏡頭說「我回來了」。

而在上月離拿玻里後接掌費倫天拿的加度素，突然宣布解約，令紫百合相隔僅兩周再度易帥，《​米蘭體育報》稱加度素與班主高美素就轉會政策出現分歧，成分手導火線。另外，帶領安玻里重返意甲的主帥迪安尼斯，落實離隊接掌薩斯索羅。

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