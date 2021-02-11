亞協｜東方理文下周三起主場擺陣 入座率落實上限75% 6場票價一律$50 (18:16)

香港將於下周三主辦亞協盃J組賽事，港超球隊東方及理文除會「內訌」，亦會分別迎戰臺南市FC及220體育會。足總今公布與政府及亞洲足協商討後，因應疫情將每場賽事入座率上限訂為75%，與剛結束的港超球季一樣，球迷入場前須守防疫措施，場內亦不准進食。

足總同時公布每場票價均為$50，下周一起分6天於足總何文田會址及兩個賽場外預售，下周三（23日）、下周六（26日）及本月29日的3個比賽天，亦會提早於早上10時在球場售票處賣飛。

足總亦公布，剛戰畢世界盃外圍賽的港足今早由巴林飛抵迪拜，轉機後預計今晚抵港，屆時在機場接受檢測後將到隔離酒店，效力東方及理文的港腳抵埗後，只有為亞協訓練和比賽時才可離開酒店。

理文今日亦宣布亞協盃「3+1」外援名額，將註冊後衛荷西安祖、中場亞哥斯達、前鋒基華尼頓，亞援是韓籍翼鋒金承龍。落選的中場沙普夫早前已離隊，射手洛迪古斯亦於社交網透露昨日離港。

亞協盃J組賽程

日期及時間 賽事 場地

6月23日（三）下午16:00 臺南市FCvs.220體育會 將軍澳運動場

6月23日（三）晚上20:00 東方龍獅vs.理文 香港大球場

6月26日（六）下午16:00 220體育會 vs.東方龍獅 香港大球場

6月26日（六）晚上20:00 理文vs.臺南市FC 將軍澳運動場

6月29日（二）晚上20:00 220體育會vs.理文 將軍澳運動場

6月29日（二）晚上20:00 東方龍獅vs.臺南市FC 香港大球場

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