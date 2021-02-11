歐國盃｜意大利先闖16強 鬥威爾斯成爭首名關鍵 文仙尼促勿為走線失準 (17:21)

意軍陣容相比揭幕戰對土耳其隊未有變動，並憑後衛基亞連尼建功先拔頭籌，但球證稱這名36歲隊長犯手球而無效。效力祖雲達斯的他其後因傷退下火線，但未有影響意軍發揮，在26分鐘憑盧卡迪利建功開紀錄。這名薩斯索羅主力中場在52分鐘於禁區外施射破網再下一城，加上恩莫比尼完場前同樣遠射得手，助主場出擊的意大利隊鎖定勝局。

自今年3月世界盃外圍賽後，盧卡迪利再為意軍破網，賽後獲頒全場最佳球員，亦是繼名將卡沙拉基及巴洛迪利後，隊史第3人在歐國盃單場起孖。不過，他承認隊友馬高華拉堤雖狀態不足未有上陣，但對方仍穩佔正選席位：「我期望馬高回歸，他是具有天賦的球員，能為球隊帶來影響。」國際賽十連勝兼未曾失守的意軍，下仗將面對同日取勝的威爾斯隊，主帥文仙尼提醒麾下切勿鬆懈：「我們早知道瑞士隊不易應付，但球員的表現已說明一切，我們值得全取3分。下仗對威爾斯隊的目標仍是一樣，我們不會作任何計算，面對挑戰最佳方法就是取勝。」受傷的基亞連尼今日於佛羅倫斯接受檢查，若下仗未能上陣，勢由今仗入替的法蘭斯高阿沙比擔任正選。

同組的威爾斯隊則憑艾朗藍斯及干拿羅拔斯各建一功，以2：0輕取土耳其隊取得今屆首勝。皇家馬德里前鋒加里夫巴利雖未打破國際賽入球荒，但交出兩次助攻，5次禁區內創造機會亦是歐國盃31年來最佳數據。

其他報道：英超新季8．14開鑼 曼城季初連場硬仗 首擊惡鬥熱刺

其他報道：西甲｜拉莫斯今告別皇馬 求續約兩年不果 哥迪奧拿勢為曼城搶人