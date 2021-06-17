西甲｜拉莫斯今告別皇馬 求續約兩年不果 哥迪奧拿勢為曼城搶人 (16:06)

西班牙《馬卡報》報道，沙治奧拉莫斯離開皇家主因，是會方拒絕他要求的兩年合約，而是只願給與1年新約，並需減薪一成，結果談判破裂，結束16年賓主關係。拉莫斯據報不愁出路，因巴黎聖日耳門（PSG）、曼城、曼聯和車路士等均一直向他招手，曼城主帥哥迪奧拿早前便公開稱讚他。他於2005年由西維爾轉會皇馬，上陣671次入101球，協助球隊奪得22個錦標，包括5次西甲、4次歐聯、4次世冠盃和兩次西班牙盃冠軍，但亦26次領紅中在西甲20次被逐更是一個不光彩的紀錄。

拉莫斯於2015年有機會加盟曼聯，卻因時任隊長門將卡斯拿斯被皇馬放棄及轉會波圖，在皇馬挽留下，拉莫斯成為球隊新「喼頓」，卻在6年後的今天黯然離隊。皇馬的塞爾維亞籍名宿米積杜域說：「毫無疑問，他以皇馬歷來最佳中堅的姿態離開。」另一智利籍名宿森莫蘭奴則說：「他是球會歷來最成功的隊長，會方從沒意思留住他，他不應該這樣離開。」

拉莫斯今季傷患頻仍，各項賽事只披甲21次入4球，上陣次數是效力皇馬16季以來最少，並落選代表西班牙隊出席歐洲國家盃。他為「鬥牛軍」上陣180次入23球，冠軍榮譽是2008、2012年歐國盃和2010年世界盃。

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