球壇奇聞︱門將連環踢空擺烏龍 世紀送禮致海地隊世盃外出局（有片） (23:03)

海地隊在周日的首回合作客僅負0：1，今仗上半場也守得住排名高13位的加軍。然而在下半場開賽僅半分鐘，杜華加接應中堅Kevin Lafrance回傳時控波漏油。這名效力葡乙球隊塞圖巴爾的門將，打算轉身大腳解圍時，因前腳篤中皮球而再踢空，目送皮球入網。海地隊之後再兩次失守，以總比數0：4出局。

加拿大隊則與巴拿馬隊及薩爾瓦多隊，晉級中北美世盃外第3圈，9月起將與墨西哥、美國等另外5隊，爭奪3個世界盃決賽周資格；各支中北美加球隊下月亦會爭奪美洲金盃。

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