球壇奇聞︱門將連環踢空擺烏龍 世紀送禮致海地隊世盃外出局（有片） (23:03)

海地隊在周日的首回合作客僅負0:1,今仗上半場也守得住排名高13位的加軍。然而在下半場開賽僅半分鐘,杜華加接應中堅Kevin Lafrance回傳時控波漏油。這名效力葡乙球隊塞圖巴爾的門將,打算轉身大腳解圍時,因前腳篤中皮球而再踢空,目送皮球入網。海地隊之後再兩次失守,以總比數0:4出局。

加拿大隊則與巴拿馬隊及薩爾瓦多隊,晉級中北美世盃外第3圈,9月起將與墨西哥、美國等另外5隊,爭奪3個世界盃決賽周資格;各支中北美加球隊下月亦會爭奪美洲金盃。

GOAL 🇨🇦



Oh no. 😫



One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti



🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/QbF3CFwdyd— OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021