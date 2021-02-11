東京奧運｜劍擊港將7．17出發衝牌  新教練擦火花  張家朗笑稱重新定義體能訓練 (20:33)

港隊8名劍手下月17日出發，備戰下月23日揭幕的東奧。以亞洲第一身分入奧的男子花劍隊，近半年因疫情留守香港備戰，但意籍新教練Marurizio為他們帶來火花，第二度征奧的張家朗稱：「他為我們重新定義了體能訓練，專為劍擊而設的鍛煉方式，帶動我們改善集中力及爆發力。雖然沒有國際賽機會，但體能提升予我們更大信心。」

至於23歲的蔡俊彥雖是奧運初哥，但世界排名第8屬港隊最高，他亦歸功法籍的Greg及Marurizio，有信心在團體賽首輪衝擊俄羅斯隊：「疫情對我而言猶如因禍得福，正好在去年狀態低沉時檢討調整。相比個人賽，我更希望與隊友在團體賽衝牌，過去在世界盃等賽事奪牌，亦證明我們有奪牌實力。」他們將與35歲大師兄張小倫及小將吳諾弘一同出擊，前亞洲冠軍張小倫料成為今屆東奧最年長港將。

女子重劍隊教練Tavi則以獎牌為目標，同樣第二度入奧的江旻憓笑稱感受到壓力，但慶幸今屆有佘繕妡、連翊希及朱嘉望3名隊友分擔。2019年中再經歷十字韌帶撕裂的江旻憓，因東奧延期換來多一年時間重拾狀態，她今日對記者興奮表示：「現在我很fit，疫情期間亦練了很多新絕招，相信能令對手驚訝。奧運延期其實對我有利，但始終疫情始終不是好事。」她將和佘繕妡、連翊希於東奧揭幕翌日出戰女子重劍個人賽，3人再伙朱嘉望出戰團體賽；為專心備戰，這名亞運開幕禮港隊持旗手稱，預料會缺席開幕禮，但不覺是遺憾，因奧運能順利舉行已心滿意足。

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