英超︱新季賽程出爐 衛冕曼城季初硬仗連連 1月國際賽期取締歇冬 (18:50)

2021/22球季英超回復至近疫情前的安排，將在8月14日開鑼，開賽時間將該月初公布。曼城會於前一星期的社區盾，與應屆足總盃冠軍李斯特城先交手，而開季對熱刺之後，之後6輪亦會分別作客李斯特城、車路士及利物浦，11月初則會演曼市打吡，但季尾賽程則有助他們留力再爭歐聯錦標。歐聯冠軍車路士同樣開季硬戰連場；曼聯在10、11月8場的對手，有7隊是對上一季的前10球隊；聖誕快車期賽程則以利物浦、李斯特城及紐卡素較艱辛。

由於國際足協在明年1月尾設置國際賽期，連同明年尾的世界盃，未來兩季英超續沒有歇冬。惟1月本土賽銳減，對有多員主力需出戰非洲盃的利物浦、李斯特城及水晶宮將相對有利。

英超昨亦公布由於過去一季缺乏比賽大部分閉門舉行，加上延遲開季影響轉播費，淨收入29年來首次下降，幅度達13%，亦錄得破紀錄的近10億鎊（約109億港元）虧損，各隊支出有72%用於薪酬，續創新高。另外，升班馬屈福特由熱刺簽入即將約滿的後衛丹尼路斯。

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