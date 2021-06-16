歐國盃︱法國藉烏龍球挫德國 魯迪格咬普巴未釀紛爭（有片） (17:06)

普巴在今仗唯一入球亦扮演重要角色，正是來自其腳面斜傳，法國左閘盧卡斯靴南迪斯後上傳中，令曉姆斯20分鐘誤踢入自己龍門。後者射入今屆第3個烏龍球，令賽事完成首輪分組賽，已追平歷屆紀錄。被截糊的基利安麥巴比與賓施馬，之後各食詐糊。主場的德國隊全場亦僅10射1中，最終0：1落敗，首次決賽周首戰輸波。

普巴上半場曾就魯迪格疑咬他向球證激動投訴，但未獲理會，賽後與魯迪格互相擁抱，亦表示無意再表達不滿：「他有啃到我，我跟球證說了，他作了決定，事件就完了。我也不想他因這事停賽。」至於在咬人事件前，有示威者以滑翔傘表達訴求時，誤撞安聯球場的攝影機架空線而失控，僅避過看台觀眾而墮落草地，但據報仍造成兩人受傷，該環保組織事後網上道歉。

法國隊後衛班捷文柏華特則在一次爭奪時，與德國隊翼衛魯賓高辛斯相撞，賽後指曾有約10秒感到不清醒。惟今屆歐國盃未引進腦震盪換人名額，他最終踢足全場，法國隊的做法備受爭議。世界職業足球員工會（FIFPRO）表示，應考慮新做法，如檢查時由後備球員短暫上陣。

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