歐國盃︱法國藉烏龍球挫德國 魯迪格咬普巴未釀紛爭（有片） (17:06)

普巴在今仗唯一入球亦扮演重要角色,正是來自其腳面斜傳,法國左閘盧卡斯靴南迪斯後上傳中,令曉姆斯20分鐘誤踢入自己龍門。後者射入今屆第3個烏龍球,令賽事完成首輪分組賽,已追平歷屆紀錄。被截糊的基利安麥巴比與賓施馬,之後各食詐糊。主場的德國隊全場亦僅10射1中,最終0:1落敗,首次決賽周首戰輸波。

普巴上半場曾就魯迪格疑咬他向球證激動投訴,但未獲理會,賽後與魯迪格互相擁抱,亦表示無意再表達不滿:「他有啃到我,我跟球證說了,他作了決定,事件就完了。我也不想他因這事停賽。」至於在咬人事件前,有示威者以滑翔傘表達訴求時,誤撞安聯球場的攝影機架空線而失控,僅避過看台觀眾而墮落草地,但據報仍造成兩人受傷,該環保組織事後網上道歉。

法國隊後衛班捷文柏華特則在一次爭奪時,與德國隊翼衛魯賓高辛斯相撞,賽後指曾有約10秒感到不清醒。惟今屆歐國盃未引進腦震盪換人名額,他最終踢足全場,法國隊的做法備受爭議。世界職業足球員工會(FIFPRO)表示,應考慮新做法,如檢查時由後備球員短暫上陣。

