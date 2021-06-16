歐國盃｜C朗一場寫5紀錄歸功隊友 下周轉戰德國再追兩大成就 (13:19)

今仗在匈牙利首都布達佩斯的普斯卡斯球場上演，放寬防疫限制下超過6萬名觀眾入場，被熱烈氣氛帶動下，有主場之利的匈牙利隊縱全場受壓，但大部分時間都能抵擋強陣出擊的葡萄牙隊強攻，戰至84分鐘才被閘衛拉菲爾古里路射門省中守將改變方向入網，加上C朗於1分鐘後射入12碼及補時階段埋齋，葡軍最終大勝3球，在衞冕路打響頭炮。

C朗今仗梅開二度，亦刷新5項紀錄，除了在歐國盃決賽周超越柏天尼的9球紀錄，累積11球成為史上入球最多球員，並成為史上首名連續出戰5屆歐國盃決賽周（2004至2021年）都有上陣及入球的球員，以及連續9屆國際大賽（歐國盃及世界盃）都有入球，同時以36歲零130日，成歐國盃史上最年長梅開二度的球員，此前紀錄是現任烏克蘭隊主帥舒夫真高於2012年一屆取得，當年梅開二度歲數為35歲零256日。還有今仗是C朗職業生涯第39場國際大賽，超越德國隊名宿舒韋恩史迪加的38場，成為在大賽披甲最多的歐洲球員。

C朗順利成章成為今仗賽事最佳球員，賽後他將能夠入球歸功全隊：「匈牙利防守得很好，但我們最後還是入了3球，感謝全隊幫助我入了兩球。能夠關鍵時刻入球增添了信心，我們要保持這種狀態，在下場比賽再次勝出。」他之後在社交網亦發文稱：「比賽必定困難，但一定要戰鬥到底，相信自己能力，從來不會有容易的對手和能輕鬆贏下的比賽。歐國盃是個大舞台，只有最佳球員才能參與，每場勝利都必須具備必勝決心和無私態度。我們將全力以赴，為支持我們的葡萄牙人民帶來更多歡樂！」

C朗打破多項紀錄後，緊接至少還有兩項紀錄等待他打破，只差一球就可追平德國名宿高路斯在大賽總入球累積19球紀錄，巧合地葡萄牙隊下仗將是下周日大戰德國隊。此外，C朗在國際賽入球已累積至106球，只差3球就可追平伊朗隊名宿戴伊的109球，成為國際賽史上入球王紀錄。

此外，以生活規律見稱的C朗，在日前的賽前記者會取走放在桌上為賽事贊助商的兩瓶可樂，拿着水樽並開口叫大家多喝水，此事隨即成為網絡熱話，可口可樂其後發表聲明稱「每個人都有自己的飲用習慣和需要」。

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