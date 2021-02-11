世盃外｜港足大敗予巴林完成次圈 明年初轉戰亞盃外 麥柏倫歸咎疫下難備戰 (11:43)

港足本月復賽兩場世盃外次圈C組賽事，分別以1：3不敵伊朗隊，以及一球僅負伊拉克隊，今仗面對東道主巴林隊，正選相比上仗作出4個調動，入籍中堅基頓及後衞余煒廉首為港足正選，羅梓駿及鄭兆均分任左、右翼，支援單箭頭安永佳。

港足於2019年11月在主場0：0悶和巴林隊搶得1分，今仗保持4-5-1陣式穩守突擊，在上半場防守穩健令對手進攻甚無板斧之餘，安永佳於29分鐘在禁區內接應羅梓駿地波傳中起腳，更幾乎先開紀錄，僅被對方門將飛身托出底線。主隊於35分鐘曾頭槌破網，因越位在先被判詐糊，半場踢成0：0。

然而換邊後，港足表現突然走樣，在49分鐘失手，門將葉鴻輝兩度化解對方攻門，但余煒廉護空門時反應稍慢半步，遭薩伊搶先頂入打開紀錄，港隊在4分鐘後再失一球，第60次為港足上陣的隊長黃洋被指禁區內碰跌伊沙輸12碼，後者親自操刀射入，港足在換邊後頭10分鐘內連失兩球。隨着港足主教練麥柏倫於60分鐘換入鍾偉強、曾錦濤及夏志明後，令今次征戰除了兩名後備門將，其餘21人均獲上陣機會。不過，港足及後再失一球，加上陳晉一於補時階段輸12碼，終慘敗0：4，吞下今屆世盃外最大敗仗，連同東亞盃決賽周錄得國際賽6連敗。麥柏倫更因投訴過激被罰紅牌趕離場，同組另一場，伊朗隊憑阿斯蒙奠勝，以1：0打破伊拉克隊今屆不敗身，以1分優勢反壓對手首名出線。

此外，亞洲盃的官方Instagram帳號發布港足戰果時，錯誤用上中華台北的梅花旗，一小時後刪去貼文，再發布更正用回代表香港的特區區旗。

經過一年零9個月，港足終於完成世盃外亞洲區次圈賽事，最終1勝2和5負排第4，入4球失13球。麥柏倫在賽後記者會表示，不滿球隊下半場表現，或是疲態所致，並認為最後一球12碼是插水才投訴：「賽後我在更衣室問球員們是否疲累，沒有人回答，下半場初段已看到球員雙腳追不上，或許半場時我應該換人，短時間內失兩球亦完全改變比賽和球員心態。」他直言，港超節奏與國際賽相差太遠，使球員無論體能還是心理上都一下子難以適應，亦歸咎過去一年半以來因遵守政府防疫措施，而未能安排集訓、比賽甚至開會，難有進步。

港足球員今晚登機，明晚抵港，將要出戰亞冠盃的港足助教兼傑志教頭朱志光及7名傑志港將，未來兩天會留在巴林訓練，周六才出發赴泰國。出任港足主帥逾兩年的麥柏倫將於本月底約滿，他完成帶隊後會先返回家鄉芬蘭，香港足總將於周五董事會討論其前程。今趟巴林世盃外旅程，港隊首仗對伊朗隊有入球帶來驚喜，但餘下兩仗無以為繼。麥柏倫總結道，球員心態良好，球隊已逐場進步，但強調未來必須要安排更多集訓及友賽，以提升球員默契及對戰術理解。

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