歐國盃｜紐亞豪言率德國擊退法國　葡萄牙征匈牙利　C朗：衛冕比膺神射手重要 (23:11)

匈牙利vs.葡萄牙 now616/618台 周三凌晨00：00直播

德國vs.法國 now616/618台 周三凌晨03：00直播

紐亞說：「法國隊這些年很成功，但德國隊仍是一支非常好的球隊，能令任何對手不得好過。我們尊重法國隊，卻不代表自己就是冷門。我們將會爭取在慕尼黑取勝。」今屆歐國盃後便會離隊的德國教練路維則說：「球員目前士氣高昂，為勝利而飢餓，令我充滿信心，睡得很甜。」德國隊此役肯定有中場莊拿斯荷夫曼因傷缺陣。法國隊主帥迪甘斯則認為爭勝要訣，是要令德國隊攻擊手迪姆華拿及基拿比寧靜地比賽。

葡萄牙隊作客被視為F組最弱球隊的匈牙利前，C朗毋懼對方的主場普斯卡斯體育場可以坐滿逾6.7萬球迷，反稱：「氣氛一流，對觀戰者和球員都是很好的事。」他續說：「今次是我第5次參戰歐國盃，若仍是18或19歲，我會失眠，但我已36歲，無論之後發生什麼事，包括留隊或離開祖雲達斯，對我來說都是最好的事。現在最重要的是歐國盃。」

另外，C朗若攻破匈牙利隊大門，便可超越1984年的法國隊名宿柏天尼，以10球成為歐國盃「射手王」。他說：「這是一個很好的紀錄，但我不會太去想它，因連續兩屆在歐國盃封王是更美麗的目標。這支葡萄牙隊比起上屆更年輕，我們今屆的表現，將可決定那隊較出色。」

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