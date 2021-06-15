歐國盃｜艾歷臣社交網撰文感謝各界關心 續為丹麥打氣 (17:35)

基斯甸艾歷臣正於哥本哈根醫院接受治療，他在Instagram寫道：「大家好，非常感謝來自世界各地的你，給予我甜蜜而奇妙的問候信息。這對我和我的家人是意義重大的。我目前很好，還需在醫院做一些檢查，但我感覺還好。現在，我會在接下來的比賽為丹麥隊打氣。為整個丹麥而戰。」

丹麥隊將在周四的歐國盃B組第2場比賽迎戰比利時隊。比軍中場泰利文斯預料，艾歷臣事件將令這場比賽觸動人心：「你這數天都不會忘記這件事。它令你沒齒難忘。」泰利文斯又透露已透過李斯特城的丹麥隊門將隊友卡斯柏舒米高，為效力國際米蘭的艾歷臣送上祝福，並稱讚丹麥隊球員在搶救艾歷臣過程中做得非常好。

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意大利足總會長加雲拿亦認同泰利文斯的說法，更說：「我們須感激卡積亞所做的一切，艾歷臣還能活着，都是他的功勞。」加雲拿又稱世上任何運動員都會發生心臟驟停，故此為未雨綢繆，宣布意大利隊及意甲各隊將須上急救班課程。此外，有報道指卡積亞的母會AC米蘭有意來季以他擔任隊長，作為表揚他拯救了艾歷臣的生命。至於離開祖雲達斯的43歲門將保方，據報會回巢成名球會、來季降落意乙的帕爾馬。

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