美洲盃｜阿根廷言和智利 美斯破罰球紀錄 球場3D投影重現馬拉當拿風采（有片） (18:19)

阿根廷隊對智利隊的A組大戰展開前，大會以一場光影表演向已故球王馬拉當拿致敬。球場化作巨型屏幕，播放馬拉當拿生前片段，再以3D投影技術重現馬拉當拿「的波」，他身上的球衣則一直轉換至不同時期所效力的球會，最終停在阿根廷國家隊的藍白戰衣。

美斯賽前穿上胸口印有馬拉當拿照片的球衣，並在33分鐘主射罰球直入後，模仿馬拉當拿揮拳慶祝。美斯生涯第57次射入罰球，超越宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗），成罰球建功最多的現役球員，續追馬拉當拿的阿根廷籍球員紀錄（62球）。美斯亦在阿根廷隊的正式賽事累積39球，打破名宿巴迪斯圖達的正賽入球紀錄。

阿根廷隊半場領先，智利隊易邊後雖有維達爾宴客，但憑昆士柏流浪前鋒伊度亞度華加斯頭槌破網，以1：1逼和對手。阿根廷隊今年復賽後錄得三連和，至今仍未開齋。而同組的巴拉圭以3：1輕取玻利維亞隊，在A組暫居榜首。

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