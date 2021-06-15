港超｜新季暫定9．18開季  續踢3循環  足總強調保費「冇得拖」 (15:05)

上季港超於上月30日完季，3支港超隊傑志、東方龍獅及理文，緊接於下周中起出戰亞冠盃及亞協盃分組賽。8隊港超代表今早到足總出席會議，袁文川會後交代下季安排，稱目標9月18日開季，維持5月底完季，賽程參照今季模式，季初先舉行菁英盃分組賽，然後聯賽踢三循環，即完成雙循環後再分爭標和護級組；盃賽方面，今季因疫情而取消的足總盃及高級組銀牌，前者將再次舉行，以決定亞洲賽席位，銀牌暫定下季不會舉行，但袁文川補充，若下季不足8隊参賽，不排除會舉辦銀牌賽，以確保賽事數目符合亞洲足協要求。

兩支港超隊愉園及天水圍飛馬，上季曾被揭遲交保險費，愉園於季尾亦傳出欠薪。袁文川表示，會議上強調下季保費「無得拖」，而下季港超報名截止日期為上月31日，原有8隊都有報名，但提及過去也曾有球隊「臨時最後甩底」，故多隊代表關注能否提早確認參賽隊數，亦有討論過只餘7隊參賽的方案，對此他僅稱，若有球會未能符合港超牌照的評核規則，或會有罰款。

至於亞協盃J組分組賽預定下周三（23日）在港舉行，袁文川透露近日已收到政府信件關於辦賽防疫限制，如無意外賽事將以「隔離泡泡」形式舉行。據悉參賽的東方和理文相關職球員，將於周六起進駐酒店隔離，來自蒙古及台灣的兩支外隊，亦將於本周中起陸續抵港。至於有否觀眾入場則仍未落實，但袁文川稱若批准開放觀眾席，將參照港超入場安排，如限入座率及座位保持間距等，「相信安排不可能太鬆動」。

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