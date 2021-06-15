歐國盃｜莫拉達屢失機被噓  西班牙僅和瑞典  將帥力撐下仗入3球 (12:08)

西班牙隊正選起用巴塞隆拿小將柏迪，令他以18歲201日之齡，超越法比加斯成為西班牙歷來大賽演處子戰的最年輕球員，轉籍的中堅拿樸迪亦「擔正」，門將起用烏利西蒙而非迪基亞。「狂牛軍」甫開賽佔盡優勢，但今仗正選的艾華路莫拉達連番失機，包括38分鐘未能把握敵衛漏踢，單刀面對門將羅賓奧臣竟射斜，反被瑞典隊完半場前幾乎先開紀錄，阿歷山大伊沙克射門省中守將馬高斯路蘭迪後再中柱。換邊後初段，莫拉達一次射門又出界，加上後備入替的謝拉特摩蘭奴，完場前近門頭槌再被奧臣用腳擋出，雙方踢成0：0，各得1分。

西班牙隊全場控球率高達75%，17次射門5次中龍，傳球次數多達852次，反觀瑞典隊傳球僅得103次，但成為近5屆歐國盃決賽周，首隊對西班牙隊能不失球。

莫拉達全場上陣66分鐘3次起腳都未中龍，屢次失機下除了被調離場時遭球迷報以噓聲「柴台」，賽後網上亦成眾矢之的。這名祖雲達斯前鋒今年為國家隊上陣5場只入1球，但主帥安歷基仍力撐說：「我聽到球迷噓聲，但他被換出時也有掌聲，他今仗為球隊做了很多，只是運氣不好，我們當然想球員把握全部入球機會，也總有失機時候。我更希望球迷能夠繼續支持，給他掌聲。」隊友拿樸迪亦護航道：「我們都清楚他的能力，今日他雖然未能入球，但相信下仗有能力射入3球，令所有人閉嘴。」西班牙將於下周日對波蘭隊。

E組另一仗，波蘭隊在門將施捷斯尼被皮球省中彈入網先失手，是歐國盃史上首個門將烏龍球，縱一度扳平，惟中場基祖華克在62分鐘兩黃一紅被逐，成今屆首個紅牌球員，最終7分鐘後被國際米蘭中堅史堅尼亞攻破大門，為斯洛伐克隊險勝2：1，全取3分排榜首。

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