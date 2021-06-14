歐國盃｜西班牙迎瑞典缺布斯基斯　安歷基：沒有藉口，麾下全是隊長 (22:20)

西班牙vs.瑞典 now616/618台 周二凌晨03：00直播

安歷基今屆歐國盃點兵24將參賽，比各路大軍少兩人，由於布斯基斯確診，令大軍尚餘23將，另有一些或作替補的U21球員在隊中。他說：「我們失去了隊長布斯基斯，我們仍盼望他可以歸隊。過去的一周是難捱的，但不能有投訴和藉口，因為這是一支偉大球隊，也是一支不用有領袖的球隊，因為餘下的23個球員都有這種質素，他們都是場中的領軍人物。」

安歷基又提醒球員，瑞典隊體質佳，踢法直接和擅於長傳，「這並不易應付，但我們會嘗試踢一場充滿張力的比賽」。料布斯基斯的巴塞隆拿隊友左閘佐迪艾巴，明晨之戰將會擔任隊長，艾巴說：「我軍上周五接種疫苗，幸運地所有職球員都無恙，而且戰意高昂。」瑞典隊則有上周中招的祖雲達斯翼鋒古路施夫斯基，以及博洛尼亞中場史雲貝治經檢測後均呈陰性，今日已歸隊，可候命對西班牙隊。

相關報道：歐國盃｜艾歷臣首開腔：不放棄足球 卡斯柏舒米高批事發後丹麥孤立無援

其他報道：世盃外︱煞科鬥主場巴林 麥柏倫冀港足延續有系統訓練 入籍兵基頓或迎處子戰