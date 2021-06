歐國盃︱舒希克中線笠射創最遠入球　助捷克輕取蘇格蘭（有片） (23:13)

除了泰亞尼缺陣,蘇軍中場比利基摩亞及前鋒查阿當斯今仗亦意外先列後備。半場5次獲得角球的捷克,終在42分鐘把握主隊解圍不遠,由右後衛華迪美高法爾再傳中,中鋒柏德列舒希克迎頂破網而領先。蘇格蘭下半場先有中堅積亨特利遠射中楣,但另一次遠射省中人反彈,在中線的舒希克隨即追前起左腳笠射,於52分鐘再收死大衛馬素爾。其起腳位置離門49.7碼,是歐國盃自1980年有紀錄以來最遠入球。

捷克隊守住2:0勝果後,以較佳得失球力壓以1:0勝克羅地亞隊的英格蘭隊,位列D組榜首。

49.7 - Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous.#Euro2020 #CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj