歐國盃︱舒希克中線笠射創最遠入球　助捷克輕取蘇格蘭（有片） (23:13)

除了泰亞尼缺陣，蘇軍中場比利基摩亞及前鋒查阿當斯今仗亦意外先列後備。半場5次獲得角球的捷克，終在42分鐘把握主隊解圍不遠，由右後衛華迪美高法爾再傳中，中鋒柏德列舒希克迎頂破網而領先。蘇格蘭下半場先有中堅積亨特利遠射中楣，但另一次遠射省中人反彈，在中線的舒希克隨即追前起左腳笠射，於52分鐘再收死大衛馬素爾。其起腳位置離門49.7碼，是歐國盃自1980年有紀錄以來最遠入球。

捷克隊守住2：0勝果後，以較佳得失球力壓以1：0勝克羅地亞隊的英格蘭隊，位列D組榜首。

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