歐國盃︱舒希克中線笠射創最遠入球　助捷克輕取蘇格蘭（有片） (23:13)

效力利華古遜的柏德列舒希克今晚（14日）梅開二度，包括一記打破歐洲國家盃最遠入球紀錄的中線笠射，助捷克隊作客兩球淨勝蘇格蘭隊，在D組響頭炮。主隊23年來首戰國際大賽敗北，更有左翼衛基蘭泰亞尼賽前操練受傷，是役缺陣，未肯定對方能下場對英格蘭隊復出。
除了泰亞尼缺陣，蘇軍中場比利基摩亞及前鋒查阿當斯今仗亦意外先列後備。半場5次獲得角球的捷克，終在42分鐘把握主隊解圍不遠，由右後衛華迪美高法爾再傳中，中鋒柏德列舒希克迎頂破網而領先。蘇格蘭下半場先有中堅積亨特利遠射中楣，但另一次遠射省中人反彈，在中線的舒希克隨即追前起左腳笠射，於52分鐘再收死大衛馬素爾。其起腳位置離門49.7碼，是歐國盃自1980年有紀錄以來最遠入球。
捷克隊守住2：0勝果後，以較佳得失球力壓以1：0勝克羅地亞隊的英格蘭隊，位列D組榜首。
相關報道：歐國盃｜西班牙迎瑞典缺布斯基斯 安歷基：沒有藉口，麾下全是隊長
相關報道：歐國盃｜艾歷臣首開腔：不放棄足球 卡斯柏舒米高批事發後丹麥孤立無援
其他報道：世盃外︱煞科鬥主場巴林 麥柏倫冀港足延續有系統訓練 入籍兵基頓或迎處子戰
Goal of the tournament from Schick #SCOCZE pic.twitter.com/hXiMCuQ9GN— unknown🏴 (@nive_praveen) June 14, 2021
49.7 - Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous.#Euro2020 #CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj— OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2021