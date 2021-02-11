法網︱佐高域5盤反勝特薛斯柏斯封王　劍指年度金滿貫　拿度：或棄戰溫網 (18:37)

兩人在去年4強交手亦由佐高域打足5盤險勝，但今次由他先失兩盤6：7、2：6。轉捩點出現在第3盤第4局，特薛斯柏斯全局5次無壓力失誤，拉鋸11分鐘後遭破發，其移動速度及擊球力量亦隨體能下降。過去擅長平擊球的佐高域，混合更多球速慢但高彈跳的上旋球擾亂及壓制對方，終迫到法網近17年來首次決賽打足5盤，連贏6：3、6：2及6：4反勝，收穫個人第19項大滿貫錦標，僅差宿敵拿度及費達拿1個冠軍。

佐高域亦繼2016年後再次揚威巴黎紅土，但今次4強淘汰拿度，奪標更具說服力。他賽後將球拍贈予場邊一名小球迷，稱對方是應得的：「他一直打氣，甚至指導說『打他反手，要掌握節奏。』我覺得他很可愛。」上半年連贏澳網及法網，談到下半季目標時，佐高域說：「我已在爭金滿貫的主導位置，接下來所有事都可能發生。我可以說自己的溫網目標一定是冠軍。」

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費達拿早前已表明法網是為溫網熱身，反觀拿度昨稱：「自4月開始已比賽多場，未決定（參戰）溫布頓，僅肯定不會參加家鄉馬略卡的比賽。」佐高域據報會在馬略卡備戰草地賽季，但同樣不會出戰下周的馬略卡草地賽。溫網首圈則是緊接馬略卡賽決賽。

落敗的特薛斯柏斯，賽後無法解釋戰術上反勝為敗的原因，在網上發文稱賽前5分鐘收到祖母病逝的消息：「人生不只勝負，而是生活得有意義，沒有痛苦。捧盃慶祝是一部分，但不是全部。」這名希臘籍球手最新世界排名超越法網首圈出局的堤安姆，升上個人新高的第4位。8強分子霍堅拿、意籍新星梅沙堤的排名則提升超過10位。

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