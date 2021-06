法網︱佐高域5盤反勝特薛斯柏斯封王　劍指年度金滿貫　拿度：或棄戰溫網 (18:37)

兩人在去年4強交手亦由佐高域打足5盤險勝,但今次由他先失兩盤6:7、2:6。轉捩點出現在第3盤第4局,特薛斯柏斯全局5次無壓力失誤,拉鋸11分鐘後遭破發,其移動速度及擊球力量亦隨體能下降。過去擅長平擊球的佐高域,混合更多球速慢但高彈跳的上旋球擾亂及壓制對方,終迫到法網近17年來首次決賽打足5盤,連贏6:3、6:2及6:4反勝,收穫個人第19項大滿貫錦標,僅差宿敵拿度及費達拿1個冠軍。

佐高域亦繼2016年後再次揚威巴黎紅土,但今次4強淘汰拿度,奪標更具說服力。他賽後將球拍贈予場邊一名小球迷,稱對方是應得的:「他一直打氣,甚至指導說『打他反手,要掌握節奏。』我覺得他很可愛。」上半年連贏澳網及法網,談到下半季目標時,佐高域說:「我已在爭金滿貫的主導位置,接下來所有事都可能發生。我可以說自己的溫網目標一定是冠軍。」

費達拿早前已表明法網是為溫網熱身,反觀拿度昨稱:「自4月開始已比賽多場,未決定(參戰)溫布頓,僅肯定不會參加家鄉馬略卡的比賽。」佐高域據報會在馬略卡備戰草地賽季,但同樣不會出戰下周的馬略卡草地賽。溫網首圈則是緊接馬略卡賽決賽。

落敗的特薛斯柏斯,賽後無法解釋戰術上反勝為敗的原因,在網上發文稱賽前5分鐘收到祖母病逝的消息:「人生不只勝負,而是生活得有意義,沒有痛苦。捧盃慶祝是一部分,但不是全部。」這名希臘籍球手最新世界排名超越法網首圈出局的堤安姆,升上個人新高的第4位。8強分子霍堅拿、意籍新星梅沙堤的排名則提升超過10位。

Novak Djokovic gifted away his racket to a young fan after winning the French Open. His reaction was priceless. pic.twitter.com/HIFq9luRYN

“You can predict him as the winner, but Roland-Garros is the toughest Grand Slam in the history."



Hear from Djokovic's longtime coach Marian Vajda on what he thinks made all the difference during his player's title run. #RolandGarros