世盃外︱煞科鬥主場巴林 麥柏倫冀港足延續有系統訓練 入籍兵基頓或迎處子戰 (19:11)

巴林vs.香港 now630/633台 周三凌晨00：30 直播

受疫情影響，經過一年零9個月，港足將於周三凌晨出戰C組的煞科戰。港足於2019年11月在主場0：0悶和巴林隊取得1分，對方後衛拿沙因賽後向香港球迷做出「拉眼角」動作，涉種族歧視被國際足協重罰停賽10場，拿沙已刑滿復出，有機會今仗再跟港足交鋒。C組另一場，榜首伊拉克隊將大戰落後2分的伊朗隊爭首名出線。

港隊雖已提早出局，但仍要搶分成為4隊最佳小組第4名，以直接取得亞洲盃外圍賽第3圈席位，否則需踢附加賽。巴林隊縱有主場之利及上輪輪空，有逾一周時間備戰，但上周以0：3不敵伊朗隊後，晉身第三圈已不樂觀。而今仗將是繼1993年後，港足接近30年後再於世盃外作客鬥巴林隊。港足主教練麥柏倫表示，雖然復賽後兩仗均落敗，尤其失望以一球僅負伊拉克隊，但指港隊已逾一年半沒集訓下，復賽後已逐場有進步，尤其防守表現愈來愈好：「我們當然知道比賽是困難，但只要妥善執行部署，也是會有機會取分。若核心成員能繼續長時間接受教練團系統性訓練，肯定可以改進，問題是港隊能否保持這種訓練。」他提醒，巴林有別跟另兩支西亞對手，球員機動性較強，跑動多及擅走向敵衛身後尋找空位：「我們目標依然是保持清白之身，這需要100%專注，與此前同樣將是艱苦的考驗。若球員在兩周內無法應付3場比賽，這是個警號，但我相信他們態度，仍然充滿決心和鬥志。」

隊長黃洋表示，出發前已知道三鬥西亞球隊將非常困難，尤其最後一戰對有主場之利的巴林隊，但會繼續爭分「守住希望」：「我們知道每場港隊比賽都很重要，無論為香港球迷還是長遠香港足球發展，香港球員是有責任付出100%努力比賽。」他又指今次征戰給了不少小將機會上陣，認同球員必須參與更多高水平賽事才會成長：「對他們之後應付國際賽都有幫助，可更有自信去比賽。」

軍情方面，後衛徐宏傑累積兩面黃牌需停賽，預計這場煞科戰會在個別位置輪換，賽前接受香港足總訪問的入籍中堅基頓，有望迎在港足的處子戰，他稱已隨時準備好上陣：「很高與可參與港隊訓練和出外比賽，我會竭盡所能幫助球隊，有信心在最後一場比賽至少搶到一分。」

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