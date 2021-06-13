歐國盃︱英格蘭隊決賽周首度旗開得勝 史達寧射破克羅地亞 (23:12)

英格蘭隊是役意外地以捷比亞客串左閘，今仗23人名單有齊3名門將，相反原本的正選左閘芝維爾、翼鋒查頓辛祖與剛傷癒的中堅哈利馬古尼只能作壁上觀。英軍賽前續以單膝跪聲援種族平權，2萬名球迷中，掌聲亦夾雜喝倒采聲。「三獅軍團」早段佔盡優勢，菲爾科頓接應史達寧妙傳後起腳中柱，但射手哈利卡尼表現乏善足陳，要到57分鐘才由史達寧入楔建功，最終如之前兩場友賽一樣，小勝1：0。

儘管格仔軍隊長莫迪歷賽前不滿，認為英格蘭隊被部分傳媒過份吹捧，但英軍是役仍以較佳形勢打破宿命，第10次參加歐國盃決賽周終首次首戰獲勝。中場加雲菲臘斯首戰大賽表現非常活躍，入球便來自他先避過兩名克羅地亞隊守將，給史達寧的直傳亦恰到好處，上半場18次傳送，包括3次長傳全部成功，亦有一次窩利遠射被救出。英軍末段亦換入中場祖迪比寧咸，後者以17歲349日之齡，成為歐國盃決賽周歷來最年輕上陣球員。

另外，上屆冠軍葡萄牙隊則因祖奧簡斯路感染新冠病毒，補選在U21成員達洛治；捷克隊賽前有首席門將柏夫蘭卡背傷退隊。

其他報道：歐國盃︱港超也有烏克蘭外援 流浪門神奧利斯信祖國可躋身淘汰賽

其他報道：歐國盃︱前港足隊醫稱艾歷臣或休息不足 難評估創傷程度及復出機會