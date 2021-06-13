歐國盃︱心臟專家證艾歷臣熱刺年代無異樣　C朗祝福：很快回歸球場 (15:18)

倫敦大學聖喬治學院（St. George's University of London）醫生沙馬在電視直播中，目睹基斯甸艾歷臣發生意外後說：「我想，『哦，我的上帝？』我們當年是否沒有發現一些東西？但我看過所有的測試結果，一切看起來都很完美。」沙馬續稱，打從熱刺8年前簽下艾歷臣後，他其中一項工作就是每年為對方檢查，「所以，到前年（轉會國際米蘭）為止，他的測試完全正常，沒有明顯的潛在心臟缺陷。我可以擔保，因為我就是做測試的那個人」。

9年前因心臟問題提早掛靴的保頓名宿梅姆巴說：「它（艾歷臣事件）令我勾起內心深處的心事和情緒……那是很可怕的，但這要歸功醫務人員。他們為艾歷臣做得很好，我喜歡他獲得丹麥隊球員團結保護的方式。多謝上帝。」梅姆巴於2012年3月一場英格蘭足總盃賽事，比賽至41分鐘時因心臟驟停暈倒，賽事最終腰斬；他在同年8月以健康為由收山。

正為葡萄牙隊備戰歐洲國家盃的C朗，亦關注艾歷臣的狀况，他在Instagram表示：「我們的思念和祈禱與艾歷臣和其家人同在一起，整個球壇都在期待好消息，我盼望你很快回歸球場。」艾歷臣的國米隊友前鋒拿達路馬天尼斯、羅馬名宿托迪、意大利隊、歐洲足協會長施非林、國際足協會長恩范天奴及國際奧委會主席巴赫等，亦紛紛向艾歷臣致以慰問。

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