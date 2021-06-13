歐國盃︱盧卡古為艾歷臣擔憂落淚 鼓勵摯友稱「堅強點，我愛你」 (13:24)

俄羅斯隊守將施美安洛夫及門將蘇連，先後於10和34分鐘犯錯，被比利時隊的盧卡古和梅利亞破門。88分鐘，梅利亞直線妙傳盧卡古起右腳射成3：0完場。盧卡古在打開紀錄後並無笑容，並示意隊友不用走近他，原因他正朝向場邊的電視台攝影機跑去，之後對準鏡頭大聲鼓勵基斯甸艾歷臣：「基斯，基斯，堅強點，我愛你！」他承認從直播中看見艾歷臣昏迷倒地後，與一些比利時隊友感觸落淚，又說：「打敗俄羅斯隊不能令我開心，事實是這場比賽對我是艱難的。我一直想念艾歷臣。」

報捷的比利時隊及芬蘭隊暫於B組領前，下仗分別對首仗敗陣的丹麥隊和俄羅斯隊。另外，效力李斯特城的比軍右中場卡斯泰尼，今仗與對手相撞後於27分鐘退下火線，賽後證實右眼窩骨折，已無法在今屆歐國盃再次上陣；翼鋒夏薩特則在72分鐘入替梅頓斯，但表現只屬一般。

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