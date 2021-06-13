歐國盃︱艾歷臣蘇醒獲選最佳球員 軍醫：所有人合作挽救一命 (11:39)

丹麥隊軍醫馬田保臣表示，基斯甸艾歷臣出事後昏迷，但仍有呼吸和脈搏。馬田保臣其後與其他人一起為艾歷臣施行心肺復蘇法，並稱幸好「所有救援人士都一直行動迅速，通力合作，做了應做的事，終於救了艾歷臣一命」。另有指丹麥隊長卡積亞在今次拯救行動中應記一功，事關在意外發生後，他立即稍為移動艾歷臣的身體，令對方能呼吸暢順。此外，卡積亞又與門將卡斯柏舒米高等，一起安慰由看台跑落場邊、哭成淚人的艾歷臣的妻子，當時有些丹麥國腳，甚至芬蘭球員都流下男兒淚。

艾歷臣的經理人透露，當艾歷臣回復知覺後，透過視像對話要求隊友繼續作賽，故此丹麥隊決定續戰芬蘭隊，但教練賀文特挽救一命承認麾下已精神崩潰，亦或因此出現中場賀積查治「宴客」，導致球隊無法扳平，終以0：1負芬蘭隊，這國際大賽新丁藉鋒將普贊柏路在59分鐘一「槌」定音，而這次攻勢亦是他們此役全場的唯一攻勢。

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