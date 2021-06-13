歐國盃︱港超也有烏克蘭外援 流浪門神奧利斯信祖國可躋身淘汰賽 (20:53)

荷蘭vs.烏克蘭 now616/618台 周一凌晨03：00 直播

現年31歲的奧利斯於2016年底，經前南華中堅保贊推介來港落班，加盟港超球會標準灝天，之後在港開辦足球學校及創立龍門手套品牌，今季再戰港超加盟標準流浪，多場賽事力挽狂瀾，令球迷留下深刻印象。

烏克蘭隊今屆身處C組，由曾效力AC米蘭及車路士的名宿舒夫真高出任主帥，對手有荷蘭隊、奧地利隊及北馬其頓隊。談及祖國球隊今屆成績，奧力斯認為最低目標是晉身16強：「我希望國家隊能夠和荷蘭爭小組首名，如果最終打入4強，我也不會驚訝。烏克蘭隊擁有強大陣容和有出色教練團隊，過去兩年先後與葡萄牙、西班牙和法國等頂級強隊交手，成績也不錯，令我對球隊今屆成績更有信心。」奧利斯舉例，效力阿特蘭大的28歲中場馬利路夫斯基，是今季意甲最佳11人及助攻王（12次），還有效力英超隊韋斯咸的鋒將耶莫蘭高及曼城左閘辛真高，證明陣容有一定星味。

不過問到奪熱大熱，奧利斯與此前多名港超外援的答案，均是看好法國隊：「今屆實力強的國家隊太多，但奪冠只得一隊。法國隊可能擁有最強的陣容，即使是那些落選大軍名單的法國籍球員，也足以組成一支頂級球隊。」

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