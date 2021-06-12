法網︱卡絲高娃首膺女單大滿貫冠軍 明晚再爭女雙后座 (23:33)

25歲的卡絲高娃在法網女單決賽，面對29歲的俄籍女將柏芙露珍高娃，首盤雖先發球雙錯誤致被破發，但隨即打破對手發球局，最終再連贏5局先拔頭籌。不過，她接連失誤斷送領先優勢，尾段柏娃領先5：2之際，因受傷召來治療師，但復賽後以一盤6：2追成平手。二人進入決勝盤再互相破發，最終卡絲高娃再以6：4奠定勝局，首闖大滿貫女單決賽即封后，亦是法網連續6屆誕生女單新冠軍。

捷克籍的卡絲高娃於2018年奪得法網女雙錦標，上屆打入法網女單第4圈，已算大滿貫單打個人最佳戰績。她在今屆的任務仍未完成，明晚仍會出戰女雙決賽，伙捷克籍同胞施妮雅高娃，對戰辛絲與施維雅達的美國與波蘭跨國組合，爭取成為雙料冠軍。她今仗賽後感激恩師兼同鄉已故名宿露禾娜，失意時得對方鼓勵要享受網球。露禾娜曾奪溫布頓錦標賽冠軍，於2017年底因癌症離世。

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