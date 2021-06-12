美洲盃︱巴西隊揭幕戰對手委內瑞拉隊爆疫 賽會修例准各隊無限次補選 (21:47)

委內瑞拉隊昨晚由首都加拉加斯出發往巴西，但除了大連人前鋒荷西朗頓及CF格蘭納達射手達雲馬捷斯因傷未有隨隊，效力拖連奴的隊長湯馬士連干亦不見蹤影。委國足總其後交代連干身體不適，惹起球隊爆疫疑雲。巴西衛生部門今晨確認，委軍再有多5名職球員抵埗後驗出病毒，須接受隔離。賽例則在開賽前不足48小時被修改。根據新賽例，各隊在賽事期間上報有球員確診，或被列為密切接觸者而要隔離，即可補選，但退賽的球員並不能在康復或隔離期滿後後歸隊參戰。

巴西隊明晨才抵達巴西利亞備戰比賽，主將尼馬早前答應與巴黎聖日耳門（PSG）續約4年，但有報道指合約有額外條款，指一旦拍檔基利安麥巴比離隊，新合約將告失效；報道解讀為PSG對麥巴比跟隨續約相當有信心。

其他報道：法網丨拿度4強反負無緣21貫 佐高域稱取勝堪比登珠峰 決賽迎22歲特薛斯柏斯（附精華）

其他報道：東京奧運丨英揆約翰遜支持東奧如期 東京都料每日7.7奧運人員確診