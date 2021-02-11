歐國盃︱英格蘭出戰前夕報喜  史達寧軒達臣獲MBE勳銜 (14:19)

26歲的史達寧今季在曼城成為英超及英格蘭聯賽盃雙冠王，今次獲得殊榮因一直致力推動種族平權，曾公開抨擊歧視種族主義的言論，並在過去兩年先後積極參與「No Room For Racism」及「Black Lives Matter」運動，榮獲MBE後他說：「我很榮幸可以獲得勳銜，這是光榮一刻，我目標是要協助教育社會及自己變得更好，如果不是由自身開始，就沒辦法幫助他人，我每天都仍在學習當中。」

另一名英格蘭國腳、利物浦隊長佐敦軒達臣，亦因為過去兩年積極參與社會公益事務而獲頒MBE，他除了參與成立慈善基金「Players Together」，在去年疫情爆發期間亦積極行善，包括協助英國國民保健服務（NHS）籌集資金，他稱希望與NHS一眾醫療人員分享授勳榮譽。而二人的國家隊隊友拉舒福特，於去年10月亦獲頒MBE，他在疫情期間成功游說政府爭取續派英國學童伙食券等福利。

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