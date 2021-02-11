法網丨拿度4強反負無緣21貫 佐高域稱取勝堪比登珠峰 決賽迎22歲特薛斯柏斯（附精華） (13:30)

這對宿敵今晨激戰4小時11分鐘，拿度甫開賽連贏5局，首盤以6：3拔頭籌；佐高域其後站穩陣腳，連取3盤6：3、7：6、6：2，第30次擊敗拿度，兼報上屆決賽稱臣之仇。拿度歷來出戰17屆法網只輸過3場，包括2015年8強不敵佐高域，佐高域今仗後慨嘆：「這樣的晚上，你會永遠記住，絕對是我在法網最好一仗，甚至是整個球手生涯前三。每次遇上拿度，必須視作登上珠穆朗瑪峰，才能戰勝這傢伙。」

佐高域第6次晉法網決賽，力爭第19項大滿貫錦標；他曾於2016年稱霸法網，若今屆再封王，將成第3名男將於四大滿貫均奪冠兩次或以上。35歲的拿度錯失超越費達拿的機會，續以20項大滿貫並列史上最強男將。

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另一張男單決賽入場券，由22歲希臘籍新星特薛斯柏斯奪得。這名5號種子被阿歷山大薩維利夫扳平盤數2：2後，決勝盤以6：3過關，突破上屆4強成績，第5年出戰大滿貫首闖決賽，亦是希臘歷來首人打入大滿貫決賽。這名「90後」感觸道：「我一直想着我的根，我來自雅典外的小市鎮，自小夢想踏足這舞台，但未想過會實現。很高興，希臘如今在網壇備受注視，我和（女單4強球手）莎嘉里會將希臘網球延續下去。」

男單決賽明晚（13日）舉行，今晚先演女單決賽，由世界排名33的捷克籍好手卡絲高娃，與排名高一級的俄籍球手柏芙露珍高娃爭做新后。

賽事精華

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