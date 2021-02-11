世盃外｜港足鬥榜首伊拉克僅失一球 麥柏倫讚防守有紀律 余煒廉首戰自評6分 (12:11)

港足在巴林首仗以1：3不敵伊朗隊後，因上輪輪空有一周備戰C組第7仗，正選陣容沿用4-5-1陣式，上仗後備入替的中場黃威傳中助攻安永佳頭槌破蛋，今仗二人齊正選分別移任左、右中場，配合單箭頭夏志明，繼續爭取入球。上場停賽的入籍守將羅拔圖刑滿復出，與隊長黃洋及另一入籍兵迪高鎮守中場。伊拉克隊在C組6戰不敗，前場續有首席射手穆罕拿德阿里「擔正」。

面對世界排名68位的伊拉克隊，港足首循環作客負0：2，今仗繼續穩守突擊，但初段已被圍攻，於開賽11分鐘失守，續任正選的中堅馮慶燁面對對手右路傳中，被壓迫之下以頭槌解圍誤擺烏龍，令港足落後0：1。港足失守後繼續集中防守，上半場未能製造任何攻門機會，維持比數完半場。換邊後港足以余煒廉入替馮慶燁，令這名22歲小將取得在大港腳首次上陣。及後港足表現稍有改善，伊拉克隊雖繼續搶攻，但攻勢未令港足防線受考驗，後備入替的另一小將孫銘謙於72分鐘在禁區頂起腳，但遠離目標，之後一次突破僅被對方門將快一步出迎沒收，最終僅負0：1完場。

伊拉克隊7戰17分續居榜首，以2分領先同日以10：0大炒柬埔寨隊的伊朗隊，兩支西亞勁旅將於下周三最後一輪交手爭C組首名；已提早出局的港足7戰5分排第4位，最後一輪將鬥主場的巴林隊，繼續爭取成為4隊最佳小組第4名，以取得直接晉身2023年亞洲盃外圍賽第3圈席位。

港足今仗進攻乏善可陳，甚少將球運上前場製造威脅，埋門欠奉，主教練麥柏倫賽前揚言會嘗試組織進攻，賽後承認進攻欠佳，續有太多傳球失誤及走位欠積極，需多加訓練改善。不過，面對榜首不敗之師只失一球，麥帥讚揚球隊防守出色，認為和局是更合理戰果，但形容所失的烏龍球是「愚蠢」及低級犯錯：「今仗防守很有紀律，令伊拉克整場賽事都製造不到威脅攻門，只是不幸地因一個烏龍球導致落敗，我認為今仗比數應該是0：0。」他續道，港足在疫情下訓練次數不多，加上陣容缺少多名外流球員，球隊已盡全力，期望麾下盡快恢復體能，面對最後一仗對巴林隊繼續爭取好表現。不過，今仗表現出色的右閘徐宏傑累積兩黃，下仗需要停賽。

首次晉身大港腳的余煒廉，下半場後備入替上演處子戰，多次攔截及補位準繩，協助港足下半場沒再失守。他賽後對獲得首次大港腳上陣機會感到高興，但表現10分滿分只給自己6分，認為有不少細節位可做得更好，以及需要累積更多經驗：「教練給我的指示是盡量不要給對方前鋒在我們身後有太多攻門機會，以減少他們威脅。」

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