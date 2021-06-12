歐國盃丨意大利贈土耳其3蛋 創揭幕戰勝仗紀錄 文仙尼盼陸續有來 (11:34)

意國著名失明男高音Andrea Bocelli在開幕禮獻唱歌劇名曲《今夜無人入眠》（Nessun Dorma）後，第16屆歐國盃正式揭幕，由A組的意大利隊迎戰土耳其隊。意軍上半場狂攻不果，易邊後有翼鋒杜文尼高貝拉迪禁區右路傳中，敵衛美列迪美羅心口誤撞入網，意軍於53分鐘開紀錄。7分鐘後，恩莫比尼補射得手，首次在國際大賽決賽周建功，其後再獻助攻，接應的恩斯治尼無人看管下射入，鎖定3：0勝局。

意大利隊全場24射門8中，亦以多項紀錄給一眾爭標對手下馬威。意軍寫下歷屆歐國盃揭幕戰最大勝仗，亦是隊史歐國盃最大勝仗紀錄，而球隊在2018年11月歐洲國家聯賽不敵葡萄牙隊後，至今連續28場不敗，包括近9仗全勝兼不失一球。主帥文仙尼稱：「良好開局很重要，球隊、球迷和全國人民都會滿意今仗表現，希望陸續有來。」

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