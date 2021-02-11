歐國盃︱意大利揭幕戰迎土耳其　文仙尼目標至少入4強　基亞連尼：不能再等，要重溫大賽激情 (23:22)

意大利vs.土耳其 ViuTV99台、now616/618台 周六凌晨03：00直播

此役是意大利隊自2016年7月2日至今首場國際大賽，該仗他們在歐國盃8強以互射12碼不敵德國隊出局，之後在2018年世界盃外圍賽附加賽被瑞典隊淘汰，1958年來首次無緣決賽周。守將基亞連尼說：「在聖西路球場受挫瑞典隊一役仍歷歷在目，至今仍揮之不去。我們現在須將失望化為比賽熱情。我們已等待大賽達5年，已不能再等，要重溫大賽激情。」

已帶領意軍近27場不敗的主帥文仙尼則說：「克服逆境後，現在我們嘗試爭取面露久違的笑容。這將會是今屆歐國盃的目標，希望人們享受自己和有樂趣。我們將全力以赴，為每個人提供90分鐘的美妙時間。」他補充謂，上任時已對意軍充滿信心，現在的信念更高，事關他相信自己已擁有一班戰意高昂的一流球員，並說：「今屆比賽結束後，我們希望仍能在倫敦。」今屆歐國盃兩場4強戰和決賽都在溫布萊球場舉行，言下之意，他的目標是至少躋身4強，而土耳其隊教練根尼斯，以及效力AC米蘭的中場查漢奴古的目標是不約而同，就是繼揭幕戰後，能在決賽再遇上意軍。

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