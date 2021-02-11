歐國盃丨英格蘭1.32億獎金振士氣 多上屆世盃一倍 馬古尼復操勢復出 (12:49)

《每日郵報》報道，英足總出動1200萬英鎊獎金，激勵從未打入決賽的三獅軍團爭冠，若球隊下月主場捧盃，每名「三獅兵」將袋走46.1萬英鎊（約507萬港元）。英軍在上屆世界盃打入4強，每名球員獲21.7萬英鎊（約239萬港元）獎金。不過，英足總在向英倫銀行還清1.75億英鎊貸款前，不能派發任何獎金，意味球員最快9月才會收到相關獎金。

至於帶傷入圍決選名單的哈利馬古尼，養傷一個月後，於當地時間昨日復操，亦是英格蘭大軍今夏首次「夫添」操練。這名28歲曼聯中堅表示，有信心於本月23日對捷克隊的最後一輪分組賽候命；英軍此前兩仗分組賽，料由泰朗明斯伙史東斯鎮守中路。

英足總亦正向政府爭取，假溫布萊球場上演的淘汰賽至決賽開放一半觀眾席，即准4萬人入場；而兩仗在溫布萊進行的分組賽，已獲准招待2.25萬名球迷。

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