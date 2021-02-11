歐國盃前瞻丨基奧特傳怨麥巴比獨食 迪甘斯淡化內訌 C朗國際賽累積104球 (17:54)

34歲基奧特在挫保加利亞隊後說：「有時你跑動了，但皮球沒到腳下。我們或可找到隊友更好的位置，就是這樣。」據報比他年輕12歲的基利安麥巴比，為其言論感生氣，曾想就此發聲明表不滿。迪甘斯拒絕怪責任何球員，只說：「攻擊球員會說：『我在跑動，但在中場。』中場球員會說這是攻擊球員的問題。有時是傳球不到位，有時是走位問題得不到皮球。但這並非針對麥巴比或任何人。」法國隊名宿米古特稱，麥巴比被換出時，沮喪的身體語言像球隊慘負0：4，令人尷尬。

葡萄牙隊憑般奴費南迪斯先後在42分鐘和補時開齋及埋齋，又於44分鐘助攻第175次上陣的C朗，加上祖奧簡斯路86分鐘建功，使以色列隊淨吞4蛋，近6仗4勝2和下，強勢迎接下周二歐國盃F組首戰作客匈牙利隊，法國隊同日則在慕尼黑碰德國隊。

其他報道：歐超聯丨英超傳統Big 6被罰共2.5億 若再犯將扣30分

其他報道：法網｜施維雅達8強下馬衛冕失敗 前16種子全倒灶 17歲嘉奧芙齊出局