世盃外︱港足大戰榜首伊拉克 將帥盼再入球 黃威冀球迷捱夜支持 (18:49)

香港vs.伊拉克 now630/633台 周六凌晨00：30直播

港足上周四晚不敵伊朗隊後，經過最新一輪分組賽輪空，有一周時間備戰對伊拉克的賽事。港足雖已提早出局，但仍要搶分爭取4隊最佳小組第4名，以取得2023年亞洲盃外圍賽第3圈席位，否則需多踢一輪亞盃外附加賽。港足今仗對手是世界排名68位的伊拉克隊，是C組目前唯一不敗球隊，以4勝2和高踞榜首，今仗全取3分將篤定晉身第3圈。

該隊早前有後衛費亞斯確診新冠病毒退隊，加上守將馬哈維及中場阿特萬均累積兩黃停賽，防線未能以完整陣容出擊，但前場仍然有首席射手穆罕拿德阿里壓陣。這名本月中才滿21歲的新星於今屆賽事攻入5球，包括首循環主場2：0擊敗港足時，頂入先開紀錄一球。據報該隊日前擊敗柬埔寨隊後，職球員的檢測結果均呈陰性。港足職球員則在今早再接受檢測，預計賽前會有結果。

港足入籍中堅艾里奧縱有輕傷仍可候命，上仗停賽的另一入籍守將羅拔圖亦刑滿可復出，預計將與上仗傳中交出助攻的中場黃威，齊復任正選串連中場。主教練麥柏倫表示，球隊可「夫添」應戰，強調伊拉克隊曾擊敗伊朗隊已證實力，並提及上仗麾下太容易被對手搶走控球，期望今仗有改善：「伊拉克球員個人質素甚強，每名球員都要打醒十二分精神，否則對手必定會懲罰我們，我亦相信極端環境能推動球員進步。防守固然重要，但我們會嘗試用波組織，爭取創造入球機會。」

港足上仗以1：3負伊朗隊縱全場受壓，但尾段由24歲傑志前鋒安永佳頂入一球，陣容缺少外流兵仍可在西亞勁旅身上取得入球，表現受到好評，加上榜尾的柬埔寨隊日前以1：4不敵伊拉克隊中亦得取得入球，繼續取得入球自然是港足今仗目標之一。

賽事在香港時間凌晨12時半上演，歐洲國家盃決賽周於凌晨3時揭幕，不過黃威期望球迷能捱夜，繼續觀看港隊賽事直播：「上場助攻隊友建功，今仗絕對有信心再助球隊取得入球。我們有看伊拉克隊對柬埔寨隊的比賽，我認為如果可100%踢出教練部署，有力搶到分數。」

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