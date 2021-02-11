法網｜施維雅達8強下馬衛冕失敗 前16種子全倒灶 17歲嘉奧芙齊出局 (21:41)

8號種子施維雅達首4圈未失一盤，今於8強面對17號子莎嘉里，連失兩盤4：6出局。施維雅達於第2盤落後局數0：2時，申請醫療暫停，一度退場治理右大腿傷勢，賽事重啟後表現未見回穩，最終8強下馬無緣衛冕。

莎嘉里首闖大滿貫4強，下仗對手為女雙好手卡絲高娃（Barbora Krejcikova）。曾兩奪大滿貫女雙錦標的卡絲高娃，今以7：6、6：3拍走17歲美籍超新星嘉奧芙，她亦已伙捷克籍同胞打入女雙4強，有望雙線爭金。其餘兩名大滿貫4強新丁，分別是曾在大滿貫女單、女雙11次8強止步的柏芙露珍高娃（Anastasia Pavlyuchenkova），以及此前從未突破次圈的斯洛文尼亞籍球手施丹錫克（Tamara Zidansek）。

男單方面，5號種子特薛斯柏斯今晨以直落3盤挫次號種子丹尼麥維迪夫，連續兩屆兼連續兩項大滿貫打入4強，周五惡鬥6號種子阿歷山大薩維利夫，勝方將首晉法網決賽。薩維利夫亦在8強以3盤淘汰東道主球手霍堅拿，突破8強的法網個人最佳成績。

此外，屬今屆唯一港將的青年組球手黃澤林，先後於男單及男雙次圈止步，結束個人首次法網之旅。

其他報道：法網︱佐高域苦戰反勝意新星 稱5盤3勝制有助老將 伙拿度闖8強

其他報道：德甲｜最佳新人華曼基杜卡虛報年齡 向球會史特加供稱遭經理人施壓