東京奧運｜印度奧委會公布隊服僅6天 因國民反對棄用李寧牌 (18:43)

印度奧委會今日發聲明,表示關注支持者的反應,因而決定取消與現有服裝贊助商的合約:「我們的運動員、教練及幕後人員,將會改穿沒有牌子的制服,感激體育部門協助做出此決定。」印度奧委會上周於東奧揭幕倒數50天,舉行記者會公布一系列制服,活動至今不足6天。

印度傳媒報道,事件緣於中印士兵去年在加勒萬河谷的衝突,令國民不滿印度隊接受中國運動服飾品牌贊助,印媒亦稱體育部門建議印度奧委會剔走中國贊助商。

Unveiled the #TEAMINDIA OFFICIAL OLYMPIC KIT on the occasion of 50 Days Countdown to Tokyo Olympics.

Entire nation will be cheering for our athletes in one chorus! India..India.. pic.twitter.com/z9T0kwZJNK— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 3, 2021