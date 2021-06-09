美洲盃︱巴西政黨入稟阻下周揭幕 法院明開庭 森巴兵表態不會罷踢 (15:24)

巴西上周爆冷從阿根廷及哥倫比亞手上，取得美洲盃主辦權，但國內疫情升溫，飽受批評。巴西高等法院證實，巴西社會黨議員Julio Delgado、前總統盧拉領導的巴西工人黨等，都入稟阻止美洲盃舉行，稱辦賽將明顯提高疫情造成傷亡的風險。

巴西隊將矛頭指向南美足協，多名隊員發表聯合聲明：「我們不滿南美足協在事件的處理，事態進展令我們認為籌辦賽事的過程不恰當，不論最終比賽在智利還是巴西，我們都反對美洲盃舉行，但永不會拒絕代表巴西隊。」主帥鐵迪今日公布森巴兵出賽名單，亦表示教練團立場與聲明一致。

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巴西隊今日在世界盃南美洲區外圍賽以2：0擊敗巴拉圭隊，6戰全勝後榜首領放。先開紀錄的尼馬攻入個人歷屆世盃外第11球，與名宿薛高及羅馬里奧並列國家隊第一，盧卡斯柏基達為森巴兵鎖定近13屆外圍賽最佳開局。另一南美勁旅阿根廷隊，則在開賽8分鐘領先兩球下，反遭主場的哥倫比亞隊補時4分鐘逼和，落後巴西隊6分排第2。

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