歐國盃｜法國隊未揭幕先折將 賓施馬友賽受傷 狂牛瑞典齊爆疫 (13:49)

歐洲國家盃距離揭幕只餘兩天，但兩大熱門今晨（9日）友賽同折將，影響備戰。重返法國隊的前鋒賓施馬對保加利亞隊時受傷，仍待評估膝部情况。西班牙以青年軍大勝立陶宛隊，但正在隔離的成年隊，再有中堅迪亞高洛蘭迪確診新冠病毒。「狂牛」歐國盃首戰對手瑞典隊，亦有攻擊主力古路施夫斯基等最少兩將染疫。
33歲的賓施馬相隔6年再獲重召，今仗上半場一次與敵衛爭頂後落地不穩，至完半場前退下火線。主帥迪甘斯希望其傷勢無礙：「他膝蓋對上的肌肉被撞到，感到繃緊，我們覺得無必要去冒險。」入替這名皇家馬德里射手的基奧特末段梅開二度，加上基沙文早段倒掛射入金球，法國隊終以3：0擊敗保加利亞隊，以兩年共18場不敗走勢，準備下周三對德國隊的大戰。基奧特賽後不滿球隊缺乏供應，迪甘斯認為是走位等默契不足。
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至於西班牙隊因為中場布斯基斯染疫，全隊被隔離下，以U21歐國盃打入4強的青年軍出戰立陶宛隊。中堅曉高古拉蒙、翼鋒巴謙戴亞斯、左閘桑米蘭達及前鋒查維普亞度各入1球，助球隊大勝4：0。16名小將獲得首次代表大國腳機會，但有報道指部分球會不滿因而要支付「地標」獎金。
另一方面，西班牙隊今日為球員接種疫苗前，再公布迪亞高洛蘭迪染疫。教練安歷基昨日已為安全計，補選門將阿列沙巴拿加、中場卡路士蘇拿等6名球員，在另一隔離泡泡候命。與西軍同處歐國盃E組的波蘭隊，今晨只能末段逼和冰島隊2：2。與法國同處F組的匈牙利隊則與愛爾蘭隊賽和0：0。
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🚨 COMUNICADO OFICIAL | Diego Llorente
La RFEF lamenta comunicar que el futbolista internacional Diego Llorente ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección en Las Rozas.
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There is a COVID-19 outbreak in the Sweden squad, as after Juventus man Dejan Kulusevski, now Bologna’s Mattias Svanberg also tested positive https://t.co/3r55kSHreb #Juventus #Bologna #Sweden #Euro2020 pic.twitter.com/lDMvrNWCzB— footballitalia (@footballitalia) June 8, 2021
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