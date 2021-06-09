歐國盃｜法國隊未揭幕先折將 賓施馬友賽受傷 狂牛瑞典齊爆疫 (13:49)

33歲的賓施馬相隔6年再獲重召，今仗上半場一次與敵衛爭頂後落地不穩，至完半場前退下火線。主帥迪甘斯希望其傷勢無礙：「他膝蓋對上的肌肉被撞到，感到繃緊，我們覺得無必要去冒險。」入替這名皇家馬德里射手的基奧特末段梅開二度，加上基沙文早段倒掛射入金球，法國隊終以3：0擊敗保加利亞隊，以兩年共18場不敗走勢，準備下周三對德國隊的大戰。基奧特賽後不滿球隊缺乏供應，迪甘斯認為是走位等默契不足。

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至於西班牙隊因為中場布斯基斯染疫，全隊被隔離下，以U21歐國盃打入4強的青年軍出戰立陶宛隊。中堅曉高古拉蒙、翼鋒巴謙戴亞斯、左閘桑米蘭達及前鋒查維普亞度各入1球，助球隊大勝4：0。16名小將獲得首次代表大國腳機會，但有報道指部分球會不滿因而要支付「地標」獎金。

另一方面，西班牙隊今日為球員接種疫苗前，再公布迪亞高洛蘭迪染疫。教練安歷基昨日已為安全計，補選門將阿列沙巴拿加、中場卡路士蘇拿等6名球員，在另一隔離泡泡候命。與西軍同處歐國盃E組的波蘭隊，今晨只能末段逼和冰島隊2：2。與法國同處F組的匈牙利隊則與愛爾蘭隊賽和0：0。

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