歐國盃｜法國隊未揭幕先折將 賓施馬友賽受傷 狂牛瑞典齊爆疫 (13:49)

33歲的賓施馬相隔6年再獲重召,今仗上半場一次與敵衛爭頂後落地不穩,至完半場前退下火線。主帥迪甘斯希望其傷勢無礙:「他膝蓋對上的肌肉被撞到,感到繃緊,我們覺得無必要去冒險。」入替這名皇家馬德里射手的基奧特末段梅開二度,加上基沙文早段倒掛射入金球,法國隊終以3:0擊敗保加利亞隊,以兩年共18場不敗走勢,準備下周三對德國隊的大戰。基奧特賽後不滿球隊缺乏供應,迪甘斯認為是走位等默契不足。

至於西班牙隊因為中場布斯基斯染疫,全隊被隔離下,以U21歐國盃打入4強的青年軍出戰立陶宛隊。中堅曉高古拉蒙、翼鋒巴謙戴亞斯、左閘桑米蘭達及前鋒查維普亞度各入1球,助球隊大勝4:0。16名小將獲得首次代表大國腳機會,但有報道指部分球會不滿因而要支付「地標」獎金。

另一方面,西班牙隊今日為球員接種疫苗前,再公布迪亞高洛蘭迪染疫。教練安歷基昨日已為安全計,補選門將阿列沙巴拿加、中場卡路士蘇拿等6名球員,在另一隔離泡泡候命。與西軍同處歐國盃E組的波蘭隊,今晨只能末段逼和冰島隊2:2。與法國同處F組的匈牙利隊則與愛爾蘭隊賽和0:0。

