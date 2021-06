NBA｜約基治首膺MVP   從被看低到連破紀錄   感激金塊予機會 (12:26)

約基治是今季72場常規賽打足的11名球員之一,場均取得個人生涯新高的26.4分、10.8個籃板及8.3次助攻。在100名傳媒代表中,91人首選約基治,另外9人亦將他排在三甲,令他成為金塊隊史首名MVP。金州勇士球星史堤芬居里雖獲5票首選,但次選票數不及費城76人中鋒安必特,只獲第3名。上屆MVP、「字母哥」安迪度高安普只得第4,鳳凰城太陽老將基斯保羅則排第5。紐約人後衛戴歷路斯則獲得球迷票選的額外10分。

此前MVP的最低選秀排名球員,分別是「字母哥」與太陽名宿拿殊的第15順位,2014年以第41籤獲金塊簽下的約基治,亦成為歷來選秀排名最低,以及現行選秀制度中,首位次輪中籤的MVP。有網民更上載當年選秀直播,指抽到約基治時,正在播墨西哥烤餅廣告。26歲的約基治亦是歷來第5位非美籍MVP,選秀翌季才由塞爾維亞聯賽登陸NBA。他得悉獲獎時,也感謝球隊當年慧眼:「小時候不曾想過會征戰NBA,頂多也只是歐籃。金塊當年簽入我,給了一個機會,自己也把握得到。」

另外,76人憑安必特射入今屆季後賽新高的40分,以及後備射手沙克米爾頓最後14分鐘取14分,主場大部分時間領先下以118:102擊敗阿特蘭大鷹隊,於東岸次圈場數追平1:1。

其他報道:世盃外︱港足篤定第4名完成次圈 續搶分爭入亞盃外第3圈

其他報道:美洲盃︱參賽球員毋須強制打疫苗 傳森巴軍團明轉軚放棄罷踢

Never forget Nikola Jokic got drafted during a Taco Bell commercial



Congrats on MVP pic.twitter.com/d6gsRBqR1f— 𝙈𝙖𝙩𝙩¹³🎡 (@thehurryupnba) June 8, 2021

Nikola Jokic is presented the 2020-21 #KiaMVP Award by NBA Commissioner Adam Silver. pic.twitter.com/exJEJqFvcy — NBA (@NBA) June 9, 2021