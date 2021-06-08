美洲盃︱參賽球員毋須強制打疫苗 傳森巴軍團明轉軚放棄罷踢 (22:45)

原定主辦今屆美洲國家盃的阿根廷及哥倫比亞，分別因疫情及政局問題棄辦，上周落實由巴西接手。賽事於香港時間下周一（14日）開鑼，衛生部長Marcelo Queiroga稱不強制參賽球員接種疫苗：「打了疫苗固然較好，但現時不會花更多努力要求運動員接種，因為疫苗有些副作用，有機會影響球員的競技水平。」

巴西近月疫情依然嚴峻，「森巴軍團」將帥不滿此時接手美洲盃，隊長卡斯米路更曾暗示全隊將罷踢。不過，西班牙《馬卡報》指巴西隊球員準備發聲明，確認不會杯葛美洲盃，但會以其他形式抗議。

相關報道：世盃外︱尼馬傳射助巴西取52年來最佳開局 卡斯米路暗示全隊罷踢美洲盃

《巴西環球體育》則表示，該聲明將於巴西隊明早（9日）對巴拉圭隊的世界盃南美洲區外圍賽後發放。該報道亦稱，其中一個令球員回心轉意的原因，是巴西足總主席Rogerio Caboclo涉及性騷擾指控被停職，而球員認為是他繞過諮詢球員，自行決定主辦美洲盃。

其他報道：世盃外︱港足篤定第4名完成次圈 續搶分爭入亞盃外第3圈

其他報道：東京殘奧｜陳浩源偕朱文佳入圍羽毛球男單 雙線為港衝擊史上第一牌