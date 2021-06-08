世盃外︱港足篤定第4名完成次圈 續搶分爭入亞盃外第3圈 (17:34)

伊拉克隊憑首席射手穆罕默德阿里開賽1分鐘閃電建功，以4：1大勝柬埔寨隊；另邊廂伊朗隊憑阿斯蒙梅開二度，下半場連入3球下以3：0擊敗主場之利的巴林隊，報卻首循環落敗之仇。賽後伊拉克隊以14分續居首，伊朗隊以較佳得失球力壓同得12分的巴林隊，升上次席。港足餘下兩輪落後3支西亞球隊分別7至9分，肯定無緣晉身第3圈及爭小組前3，亦由於榜尾的柬埔寨隊7戰1分，肯定無法超越港足的6戰5分，港足篤定以小組第4名完成世盃外次圈賽事。今屆世盃外次圈亦屬2023年亞洲盃外圍賽聯合賽事，港足仍可在次圈8個小組內，爭取成為4隊最佳成績的第4名球隊，以直接晉身亞盃外第3圈。

兩名「00後」孫銘謙及陳晉一，上仗對伊朗隊均正選上陣。20歲的孫銘謙稱，未能晉級當然失望，但相信每個港足球員即使無論機會多渺茫，都想搏盡每個可能去爭取更好成績：「因為有一場輪空，讓球員有更多時間吸收教練部署和戰術要求，這段時間對球隊準備有幫助。球隊緊接會繼續以爭取分數為目標，希望我們可在比賽中不斷進步。」

18歲小將陳晉一亦稱：「未來兩場都是代表港隊賽事，不應因為無緣第三圈就hea踢或放棄，始終可再次穿起港隊球衣比賽是很難得，球員都要好好珍惜，落到場搏盡爭取好表現。」他承認上仗面對亞洲強隊，比賽時無形中增添壓力變得十分緊張，緊接香港時間周六凌晨對伊拉克隊一仗，他期望盡快適應國際賽節奏後，球隊可嘗試更放膽進攻。

隊長黃洋也稱，港足每場國際賽，對香港足球發展都有舉足輕重作用：「每個入波、每一個積分都至關重要，所以餘下兩場賽事都會全力爭勝，延續港足拼搏精神。」相隔5年重返港隊兼上仗正選的守將梁冠聰稱，心態上絕對不會放鬆，反而會更着緊球隊表現：「將來我們會再次面對強敵，今次雖已無法出線和爭第3，但球隊和球員有否進步也重要，需考慮建立踢法等長遠事情。球隊會繼續爭取好表現，證明港隊有進步，而且自己是少有入選港隊球員之一，希望繼續落場爭取表現，未來爭取繼續做大港腳。」

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