法網︱佐高域苦戰反勝意新星 稱5盤3勝制有助老將 伙拿度闖8強 (14:29)

世界排名僅76的梅沙堤，首圈即淘汰13號種子大衛哥芬，首兩盤亦與佐高域拉成均勢，並透過決勝局贏出，但之後表現走樣，最終在第5盤中段棄權。他表示上圈也打足5盤過關，今仗中段起抽筋及感到背痛，但被名宿碧加質疑為免落敗而詐傷。34歲的佐高域大滿貫生涯第5次先輸兩盤而過關，賽後他說：「我一直說喜歡跟年青球手打5盤3勝，因為如今日一樣即使先失兩盤，我仍清楚體能應付到，以及如何消磨對手，過去在法網打5盤的經驗幫到我。」他將在8強鬥另一意籍球手貝列天尼，後者因費達拿退賽而自動晉級。

至於18號種子史拿首盤原本領先拿度5：4，但緊接一局4次無壓力失誤被破發，反負5：7。拿度之後再連贏6：3、6：0過關，將與10號種子舒華施文重演上屆4強翻版。女單方面，4號種子基蓮以直落兩盤1：6、3：6不敵希臘的莎嘉里，後者將明日對僅餘的前16種子球手施維雅達。

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