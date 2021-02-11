港超︱傑志4職球員參與義工隊落區派飯盒送福袋 向旺角區150名基層送暖 (21:22)

傑志慈善有限公司於上月推出「我包飯，你出餸！」的慈善飯盒支援計劃，以「配對捐款」形式資助4間善心餐廳派發免費飯盒予區內長者、露宿者及失業人士，並在上月起招募「傑志義工隊」隊員。今次活動安排一隊助教梁志榮聯同3名由傑志青訓升上一隊的球員鄭展龍、何振廷及顏卓彬，落區向基層送暖。除了飯盒，義工隊亦派送內有日用品的福袋給基層市民。

今季取得不少正選機會的何振廷說：「在球場外，社會上亦有不少市民面對不同難關，這次以傑志球員身分為有需要人士獻上飯盒及福袋，希望轉化成支持，鼓勵大家一起奮鬥，戰勝逆境。」傑志表示，今次計畫籌得善款會透過受資助餐廳，輪流每日派發約100個免費飯盒予區內長者、露宿者及失業人士，預計兩個月可派發約7000個以成本價計算約20元的飯盒。「傑志義工隊」將於本月20日舉行第二次義工活動，協助餐廳派發飯盒給予深水埗區內露宿者。而傑志預定當日起程前往泰國備戰亞冠盃。

另外，港超公布4月最有價值球員，由天水圍飛馬門將梁興傑奪得，這名31歲門將今季憑出色表現，相隔逾10年重返港足，正隨隊到巴林征戰世界盃外圍賽。他在4月4場港超力挽狂瀾，協助飛馬取得3勝1負佳績，他出發前在飛馬門將教練范俊業手中接過獎項，他說疫情令自己成熟，加上球隊給他隊長身分多了責任，在球場內外都推動隊友踢好每場賽事。

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