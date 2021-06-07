歐國盃｜西班牙隊長布斯基斯染疫返家隔離　迪比傳射助荷蘭友賽派3蛋 (19:34)

西班牙隊上周五主場友賽葡萄牙隊互交白卷後兩天，證實該仗披甲的32歲巴塞隆拿防守中場布斯基斯染疫，已即時返家接受隔離。西班牙隊其餘職球員其後檢測悉數呈陰性，但仍需持續檢測和加強預防措施，以確保在安全情况下參戰歐國盃。教練安歷基今屆歐國盃只點兵24將參賽，比其他國家隊少兩人，他暫亦未補選球員取代布斯基斯。布斯基斯共代表鬥牛軍出賽123次入兩球，協助國家隊連贏2010年世界盃和2012年歐國盃冠軍。西班牙隊將在下周一與客軍瑞典踢歐國盃E組首戰。

相關報道：歐國盃︱英軍補選賓韋特棄連格 軒達臣復出宴客無礙三獅輕勝

另外，布斯基斯的巴塞隊友前鋒巴夫韋迪昨晨在友賽為丹麥隊打開紀錄，助球隊主場以2：0輕取波斯尼亞隊，今年5仗錄得4勝1和。荷蘭隊則憑迪比射入12碼和獻助攻，在歐國盃前最後一場熱身賽主場以3：0大勝格魯吉亞隊，近4戰3勝1和入14球只失兩球。

其他報道：東京奧運｜港代表團落實7．11進駐選手村 為防疫取消歡迎儀式

其他報道：英超｜迪布尼連奪兩季PFA英格蘭足球先生 看齊亨利C朗 比利時熱身賽挫克羅地亞