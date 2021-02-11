法網丨細威16強下馬拒言退 港將黃澤林疫下首出征 青年組男單首圈過關 (20:39)

位列7號種子的細​威於16強面對21號種子雷芭堅娜，以3：6、5：7告負出局。細​威自2018年產後復出，一直力爭生涯第24座大滿貫冠軍，圖追平60年代名將歌特（Margaret Court）的紀錄，但3年來四度於決賽飲恨，至今仍未圓夢。不過，39歲的細威拒言退，賽後被問到會否是其法網最後探戈時，她答道：「絕對沒這樣想，我有考慮其他事情，但不是這個。」

細威出局後，今屆女單前10種子只餘兩人，分別是衛冕的施維雅達及上屆亞軍基蓮。二人若今晚分途晉級，將於8強合演上屆決賽翻版，意味前10種子最多僅一人進軍4強。

至於21歲的雷芭堅娜今屆未失一盤，生涯首闖大滿貫單打8強。這名哈薩克籍新星今晚伙俄籍的柏芙露珍高娃（Anastasia Pavlyuchenkova）出戰女雙16強，但這對拍檔其後將「化友為敵」，於女單8強對壘爭晉級；柏芙露珍高娃昨於16強以盤數2：1拍走另一媽媽級名將、15號種子艾莎蘭卡。

此外，17歲港將黃澤林相隔15個月重返國際賽，生涯首戰法網青年組，即在男單首圈以直落兩盤6：2、6：1淘汰法籍的Theo Papamalamis，稍後伙美籍拍檔轉戰男雙首圈，再鬥Theo Papamalamis及其法籍拍檔。

昨天滿17歲的黃澤林世界青年排名第31位，今行因疫情未獲教練隨行，由媽媽陪伴遠征巴黎，抵埗通過病毒檢測後，上周五起偕拍檔適應場地。

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