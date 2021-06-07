世盃外︱下仗對手球員確診 多名港將承認對此感擔憂：唯有自己做好防疫 (18:40)

港足正在巴林征戰世盃外亞洲區次圈C組，首仗以1：3不敵伊朗隊後，今輪賽事輪空，至周六才有賽事。不過，伊拉克隊26歲後衛費亞斯（Ali Faez）昨證實確診，需自我隔離10天，將缺席伊拉克隊餘下3仗世盃外次圈賽事。香港足總獲賽會最新回覆指，費亞斯沒入住過港隊及其他同組球隊下榻的酒店，加上據報伊拉克隊其他球員檢測均陰性，C組各隊一切訓練及比賽按照原定安排舉行。伊拉克隊今晚鬥柬埔寨隊的賽事也將如期上演。

對於下仗對手出現確診個案，港足後衛馮慶燁承認有少許擔心，透露曾目睹其他伊拉克隊球員出入酒店時未有戴口罩：「雖然確診者沒到過酒店，算是安心一點，但就算我們衛生做得好，他們做得不好的話，落場比賽也會有危險。」中場顏樂楓同樣表示擔憂，認為唯有自己做好防疫措施：「做足一點，多點洗手和勤換口罩。」足總表示，港隊將於下仗賽前一天、即周四（10日）接受病毒檢測。

港足休息一天後今晨重投訓練，馮慶燁稱球員目前精神面貌不錯：「相信經過第一場對伊朗隊的磨合和提升狀態，緊接會做得更好。」顏樂楓上仗後備入替，相隔8年再為港隊上陣，他稱從中了解到跟亞洲一線球隊的差距，並稱無論下仗是否正選，只要有機會上陣，就會繼續為港隊搏盡。

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