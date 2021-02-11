英超｜迪布尼連奪兩季PFA英格蘭足球先生　看齊亨利C朗　比利時熱身賽挫克羅地亞 (17:19)

29歲的迪布尼今季英超上陣25次入6球和貢獻12次助攻，協助曼城4季之內三度封王，亦是球隊奪得英格蘭聯賽盃冠軍及歐聯亞軍的功臣。對於能連續兩季當選PFA英格蘭足球先生，以及與亨利和C朗平起平坐，他說：「這是瘋狂的。你談論的是兩個英超傳奇人物，其中一個（亨利）是歷來最佳前鋒之一，另一個（C朗）是當今兩個頂尖球員之一。所以，與他倆做出同樣事情是瘋狂的。」然而他亦歸功曼城，指「這球會令人難以置信，為每個錦標而戰是符合我的本性，也每天都把我推向最佳狀態」。

此外，曼城進攻中場菲爾科頓繼上周當選英超最佳年輕球員後，今日亦成為PFA最佳青年球員得主。他說：「我深感榮幸。過去有很多偉大的球員贏得過這獎項。我真的覺得很幸運，因為這個賽季有很多優秀的年輕天才。」

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在歐聯決賽做過面部手術的迪布尼，據報今日會歸隊比利時隊，而這「歐洲紅魔鬼」今晨在歐洲國家盃最後一場熱身賽，藉盧卡古在38分鐘一箭定江山，主場以1：0打敗有莫迪歷坐鎮中場的世界盃亞軍克羅地亞。比軍此役有翼鋒夏薩特在82分鐘後備上陣，賽後被質疑或未能在周六上演的歐國盃B組首戰作客俄羅斯隊時正選上陣。

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